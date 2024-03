Lombardia: CamCom, +44% richieste aiuto consumatori e Pmi per eccesso debito in 2023

In testa Milano con 72 domande depositate (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 mar - Il fenomeno del sovraindebitamento e' in costante aumento in diverse province della Lombardia: sono cresciute in un anno del 44% le richieste d'aiuto da parte di piccole imprese, ex imprenditori, cittadini eccessivamente indebitati e in squilibrio economico e finanziario. Nel 2023 sono state, infatti, depositate 278 istanze, mentre erano 193 nell'anno precedente. Lo rileva la Camera arbitrale di Milano, societa' della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che gestisce le domande di crisi da sovraindebitamento per le aree territoriali di Como-Lecco, Cremona, Milano, Monza, Brianza, Lodi, Pavia, Varese, Busto Arsizio, con il servizio Occ (Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione controllata) nato nel 2017. Dalla nascita del Servizio sono state depositate 1.327 richieste di aiuto. In base ai dati raccolti in Cam nel 2023, Milano con 72 domande depositate rappresenta l'area territoriale che fa piu' ricorso al servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento, concentra infatti il 26% del totale delle domande depositate.

Com-Pan

