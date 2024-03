Lombardia: CamCom, +44% richieste aiuto consumatori e Pmi per eccesso debito in 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 mar - Monza con 58 domande depositate detiene il 21% del totale; Como con 26 domande depositate rappresenta il 9%, Pavia con 24 domande rappresenta il 9%, Lecco con 23 domande rappresenta l'8%, Varese con 23 domande rappresenta l'8%, Busto Arsizio con 23 domande rappresenta l'8%, Lodi con 16 domande rappresenta il 6 %, Cremona con 13 domande rappresenta il 5%. N.B. La ripartizione prende in considerazione le domande divise per competenza dei Tribunali chiamati all'omologa del piano di rientro. Il 53% di chi ha presentato la domanda e' un consumatore (in totale nel 2023 sono state depositate 148 domande da parte dei consumatori); nel 47% dei casi si tratta di richieste d'aiuto da parte di imprese, ex imprenditori e ditte individuali (in numeri assoluti hanno presentato 130 domande). Rispetto al 2022, e' stata registrata una crescita netta, pari al 78%, delle istanze presentate dai consumatori (erano 83 nel 2022; sono state 148 nel 2023).

Com-Pan

