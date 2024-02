Lombardia: Buzzella (Confindustria), bene rialzo fatturato e ordini esteri regione

Da Mar Rosso e crisi Germania possibili rischi crescita (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 feb - 'Nonostante l'andamento piatto di fine anno i dati economici lombardi del 2023 sono da considerare positivamente, in particolare per l'aumento del fatturato e degli ordini esteri. Il 2024 si apre pero' con due minacce alla crescita: l'instabilita' nel Mar Rosso e la crisi industriale della Germania". Lo ha detto il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, commentando l'analisi congiunturale sull'industria lombarda del quarto trimestre stilata da Unioncamere Lombardia. "La Lombardia, infatti, e' legata a doppio filo al sistema produttivo tedesco, sistema penalizzato - a favore di Usa e Cina - dalla perdita delle fonti energetiche a basso costo e dalla spinta verso la decarbonizzazione del sistema industriale", ha aggiunto Buzzella, spiegando che "se non vuole seguire la parabola tedesca la Lombardia dovra' trovare una sua strada per la crescita, strada che inevitabilmente passa dalla diversificazione energetica e dal contrasto all'ideologia oggi dominante in Ue che mira a deindustrializzare l'Europa'.

Ars

(RADIOCOR) 24-02-24 14:55:00 (0353) 5 NNNN