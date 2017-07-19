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            Lombardia: Bozzetti, da Fondazione Fiera Milano contributo per attrarre investimenti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - 'Fondazione Fiera Milano vuole contribuire a rafforzare l'attrattivita' internazionale della Lombardia mettendo a disposizione relazioni, competenze e capacita' di connessione tra imprese, territori e istituzioni. In questa direzione si inserisce anche il lavoro sviluppato insieme a Ice che ha portato per la prima volta in Italia Ces Unveiled, tappa ufficiale della 'Road to Ces', il percorso internazionale di avvicinamento al Consumer Electronics Show di Las Vegas, principale evento fieristico mondiale dedicato all'innovazione tecnologica, che si terra' il prossimo 21 ottobre a Milano. Oggi attrarre investimenti significa soprattutto costruire fiducia, relazioni internazionali ed esperienze capaci di connettere persone, imprese e territori'. Lo ha dichiarato il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, intervenendo alla presentazione della nuova strategia di Regione Lombardia per attrarre investimenti stranieri sul territorio.

            Fla-

            (RADIOCOR) 12-05-26 14:51:59 (0475) 5 NNNN

              


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