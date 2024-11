Lombardia: Bertolaso, su medici gettonisti siamo i soli a rispettare legge

Problemi si risolvono motivando medici e infermieri (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 nov - Riguardo ai medici gettonisti 'basta attuare la legge, che e' una legge dello Stato e non regionale, approvata lo scorso anno: questa legge dice che le cooperative e i gettonisti non devono piu' essere impiegati su tutto il territorio italiano.

A casa mia e' una legge che dovrebbe valere per tutte le regioni italiane ma l'unica regione che ha rispettato questa legge e Regione Lombardia. E' chiaro che noi rischiamo il danno e la beffa, perche' quei medici gettonisti che lavoravano qui in Lombardia adesso lavorano nelle regioni limitrofe e non hanno assolutamente ridotto quello che e' l'importo'. Lo ha detto Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, a margine del Milano Life Science24 Forum organizzato da Assolombarda. 'Un assessore di una Regione non lontana dalla Lombardia - ha continuato Bertolaso - mi ha detto che se loro eliminassero i gettonisti chiuderebbero 41 dei loro 53 ospedali. E' chiaro che quindi si trovano in grave difficolta' ma non e' impiegando i gettonisti che si risolve il problema della sanita' italiana.

I problemi della sanita' italiana si risolvono motivando quei medici e quegli infermieri che lavorano giorno e notte negli ospedali pubblici, loro devono essere aiutati e incentivati, devono essere messi nelle condizioni di lavorare al meglio.

Perche' abbiamo dei professionisti straordinari che in questo momento vengono umiliati e penalizzati quando lavorano nel pubblico, questo non lo posso accettare e non lo accettero' mai'.

