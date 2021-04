Lombardia: Bertolaso, non abbandono campagna vaccinale anti-Covid

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 apr - "Non ho intenzione di abbandonare il coordinamento della campagna vaccinale in Lombardia, semplicemente non saro' piu' fisicamente 7 giorni su 7 in Lombardia. E comunque non nell'immediato". Lo scrive Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, in un post su Facebook. "La macchina e' efficiente e ben avviata, la mia presenza non e' fondamentale come nella fase di coordinamento iniziale", aggiunge Bertolaso, spiegando che "raggiungeremo quota 100mila inoculazioni quotidiane entro fine mese e non avremo problemi ad assestarci poi sulla quota base di 85mila indicata dal Generale Figliuolo. Continuero' a seguire i briefing quotidiani e a essere presente ogni qual volta sara' necessario. Fino a quando tutti i lombardi non saranno stati vaccinati".

