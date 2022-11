Lombardia: Bankitalia, Pil I sem +5,9% e +3,5% acquisita 2022, rischi a ribasso in 2023

Inflazione sale all'8,4% a settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 nov - In Lombardia, nella prima parte del 2022, la ripresa post-Covid e' proseguita, nonostante l'aggravarsi del quadro geopolitico e lo shock energetico. Le stime basate sull'indicatore trimestrale dell'economia regionale (Iter) della Banca d'Italia, dopo una crescita del 7,5% nel 2021, segnalano un incremento del prodotto del 5,9% nel primo semestre di quest'anno, leggermente superiore alla media italiana ma in rallentamento. E' quanto emerge dall'aggiornamento congiunturale sull'economia della Lombardia, pubblicato dalla Banca d'Italia, presentato a Milano e secondo cui la crescita acquisita per il 2022 sarebbe pari al 3,5%. Il primo semestre 'e' stato ancora molto positivo per l'economia lombarda, con un rallentamento rispetto allo stesso periodo 2021, ma comunque con una crescita molto forte. Questo in un contesto internazionale difficile e un quadro economico segnato dall'aumento dei costi dell'energia e dei tassi', ha detto Giorgio Gobbi, direttore della sede di Milano della Banca d'Italia, sottolineando che, nell'intero 2022, 'ci sara' una crescita ancora robusta, mentre sul prossimo anno rimangono ancora tutti i rischi del quadro internazionali e un peggioramento degli indici di fiducia delle famiglie e delle imprese'. Secondo Gobbi, 'ci sono rischi al ribasso', ma 'le imprese lombarde ci hanno in parte sorpreso nel 2022, quindi la nostra lettura e' equilibrata anche per il 2023, senza pero' nascondere le possibili difficolta' del nostro sistema produttivo'. Secondo il rapporto di Bankitalia, l'inflazione, riaccesasi nel corso del 2021, ha ulteriormente accelerato nel 2022: l'incremento dell'indice dei prezzi e' passato dal 4,1% di gennaio (rispetto allo stesso mese del 2021) all'8,4% in settembre. La componente che a settembre ha registrato l'aumento piu' elevato e' stata quella relativa all'abitazione e alle utenze domestiche (energia, acqua), seguita dai servizi ricettivi e di ristorazione, dai trasporti e dai prodotti alimentari (+10,2%).

