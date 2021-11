Lombardia: Bankitalia, Pil +7% in I sem ma crescono pressioni su prezzi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 nov - Il rimbalzo, spiega Bankitalia, e' stato piu' intenso nell'edilizia e nell'industria, con i servizi a seguire, che hanno ancora margine di crescita. Rispetto alla media nazionale, la ripresa dell'economia lombarda e' partita 'un po' dopo perche' i primi mesi del 2021 sono stati complicati per la Lombardia, pero' sta proseguendo in modo piu' sostenuto anche nel terzo trimestre'. Quanto ai rapporti con l'estero, nel primo semestre 'le esportazioni lombarde di beni sono aumentate del 22,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, poco meno della media nazionale, e hanno superato i livelli del 2019'. Le importazioni, d'altra parte, 'sono cresciute in misura analoga'. L'espansione delle esportazioni nel primo semestre del 2021 ha riguardato tutti i principali comparti a eccezione della farmaceutica, che aveva registrato forti aumenti nel periodo di confronto del 2020. Sotto il profilo finanziario, aggiunge Bankitalia, 'l'espansione dei prestiti alle imprese ha progressivamente rallentato nel primo semestre del 2021, per poi arrestarsi nei mesi estivi anche per effetto della forte crescita cumulata nel corso dell'anno passato'. La minore domanda di credito e' dovuta sia 'all'abbondante liquidita', detenuta nei depositi bancari a scopo prevalentemente precauzionale', sia alle 'minori esigenze di finanziamento del capitale circolante a seguito del miglioramento della redditivita' aziendale'. Il ricorso agli schemi di garanzia pubblica sui nuovi finanziamenti, infine, 'ha continuato ad aumentare, seppure in misura meno intensa che nel 2020'.

