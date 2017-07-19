Lombardia: Bankitalia, nel 2025 crescita dello 0,7%, guerre pesano su prospettive

Occupati ed export in aumento, bene anche manifattura (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 giu - Nel 2025 l'economia della Lombardia ha continuato a crescere con un aumento dello 0,7% annuo, appena sopra la media nazionale. La produzione dell'industria manifatturiera e' tornata a crescere ed e' proseguita l'espansione dell'attivita' nel settore delle costruzioni e nei servizi. Le esportazioni sono aumentate dell'1,1% a prezzi costanti, meno della domanda potenziale. Il numero degli occupati e' cresciuto di circa 30.000 unita' (+0,6%). E' il quadro che emerge dal rapporto annuale "l'economia della Lombardia" realizzato dalla Banca d'Italia. Nei primi mesi del 2026 l'attivita' economica e' rimasta sostanzialmente stabile, evidenzia il report. La produzione industriale e' aumentata e la crescita nei servizi si e' mantenuta positiva, anche in seguito ai flussi turistici legati alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. E' proseguita l'espansione degli investimenti degli enti territoriali. Guardando avanti, 'l'evoluzione delle guerre in corso sta condizionando le prospettive a breve termine', si legge nel report. In particolare, la crisi energetica, innescata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz 'ha cominciato a riflettersi nei prezzi al consumo, con un peggioramento del clima di fiducia delle famiglie'. Le imprese si aspettano un calo della domanda per il 2026 e anticipano un ridimensionamento dei piani di investimento. I due terzi delle aziende ritengono il rischio geopolitico un fattore rilevante nella definizione delle scelte strategiche di espansione.

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(RADIOCOR) 17-06-26 14:44:06 (0446) 5 NNNN