Lombardia: Bankitalia, in I sem migliora mercato lavoro, occupati +2,9%

Aumento consumi famiglie, ma piu' lenti per calo fiducia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 nov - In Lombardia, le condizioni del mercato del lavoro "sono migliorate nel primo semestre dell'anno" rispetto allo stesso periodo del 2021. Il numero degli occupati e' aumentato (+2,9%, con un tasso di attivita' cresciuto al 71,5%), ma e' rimasto inferiore dell'1,3% al dato corrispondente del 2019 e il ricorso alle diverse forme di integrazione salariale ha continuato a ridursi, tornando su livelli non discosti da quelli pre-pandemici. E' quanto emerge dall'aggiornamento congiunturale sull'economia della Lombardia, pubblicato dalla Banca d'Italia, secondo cui il numero di persone in cerca di occupazione e il tasso di disoccupazione sono diminuiti. Il numero di occupati e' cresciuto soprattutto nei comparti legati al commercio, all'alloggio e alla ristorazione (8,5%), che avevano subito in misura maggiore gli effetti della crisi, e nelle costruzioni (6,5%). L'incremento ha riguardato sia i lavoratori autonomi, sia quelli dipendenti, ed e' stato di entita' maggiore per gli uomini. Il sondaggio della Banca d'Italia rileva previsioni di aumento delle ore lavorate nell'anno e nel primo trimestre del 2023. Per quanto riguarda i consumi, quelli delle famiglie lombarde dovrebbero continuare a crescere nel corso di quest'anno, seppure in maniera meno intensa rispetto al 2021, per il peggioramento del clima di fiducia e per il rialzo dei prezzi. I prestiti alle famiglie hanno accelerato nel primo semestre dell'anno.

La dinamica ha interessato sia il credito al consumo, sia i mutui per l'acquisto di abitazioni, grazie all'incremento delle transazioni sul mercato immobiliare. L'onere medio dei nuovi mutui e' lievemente cresciuto, trainato dalla componente dei mutui a tasso fisso.

