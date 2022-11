Lombardia: Bankitalia, in I sem espansione immobiliare, transazioni +8,4% e quotazioni +6,4%

Da Superbonus aiuto a edilizia, difficolta' da rialzo costi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 nov - In Lombardia l'espansione del mercato immobiliare e' proseguita nei primi sei mesi del 2022, dopo il rimbalzo post-pandemico del 2021. E' quanto emerge dall'aggiornamento congiunturale sull'economia della Lombardia, pubblicato dalla Banca d'Italia, secondo cui le transazioni per l'acquisto di abitazioni sono aumentate dell'8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e le quotazioni sono salite del 6,4%. Nel comparto non residenziale, gli scambi di immobili sono cresciuti del 13,4%, mentre i prezzi sono aumentati dell'1,2%. Secondo il rapporto, nel comparto edile l'espansione dell'attivita' e' proseguita. Circa il 40% delle imprese ha espresso attese di un aumento della produzione nel 2022, con un andamento piu' favorevole tra quelle che dell'edilizia privata. "Le indicazioni per il 2023 sono di un ulteriore incremento", si legge. Secondo il sondaggio, nei primi nove mesi dell'anno l'attivita' di oltre i tre quarti delle imprese ha beneficiato, almeno in parte, del Superbonus e "l'agevolazione continuerebbe a sostenere l'attivita' edile anche nell'ultima parte dell'anno e nei primi mesi del 2023".

La cessione del credito d'imposta e' stata indicata come il principale ostacolo nei lavori interessati dall'agevolazione (dal 75% circa delle aziende), seguito dall'incertezza del quadro normativo. Analogamente alle imprese industriali, quelle del comparto edile hanno avuto difficolta' di rilievo nell'approvvigionamento degli input produttivi, principalmente a causa degli aumenti dei costi dei materiali, dell'energia e dell'indisponibilita' di materie prime e beni intermedi.

