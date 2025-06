Lombardia: Bankitalia, +0,8% occupati 2024, +1,2% redditi disponibili

Calano i consumi a +0,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 giu - Il numero degli occupati in Lombardia nel 2024 e' cresciuto di circa 37.000 unita' (+0,8 per cento), grazie al positivo andamento del settore dei servizi, e il tasso di disoccupazione e' sceso al 3,7 per cento. E' quanto emerge dal rapporto "L'Economia della Lombardia" elaborato da Banca d'Italia. Segnali di indebolimento della domanda provengono dal minor numero di nuove posizioni lavorative e dal maggior ricorso alla Cassa integrazione guadagni. Per contro, il reddito disponibile delle famiglie e' aumentato dell'1,2% in termini reali. Le retribuzioni sono cresciute in misura contenuta, ma il recupero del potere d'acquisto eroso dall'inflazione e' ancora parziale.

Secondo il rapporto, nel 2024 i consumi in Lombardia sono cresciuti dello 0,5% in termini reali, in linea con la media nazionale e in decelerazione rispetto all'1,1% registrato nel 2023. Gli acquisti di beni durevoli (il 9% del totale) sono aumentati del 2,7% in termini reali, un valore leggermente inferiore rispetto alla media nazionale, e la crescita e' stata sostenuta anche dall'incremento della spesa per autovetture, le cui immatricolazioni sono aumentate rispetto all'anno precedente. I consumi hanno beneficiato dell'espansione del reddito disponibile, della ripresa del clima di fiducia delle famiglie nella prima parte dell'anno e della riduzione dell'inflazione: nella media del 2024 la crescita dei prezzi in Lombardia e' stata pari allo 0,8%, in diminuzione dal 5,5 del 2023.

