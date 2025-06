Lombardia: Bankitalia, +0,7% Pil 2024 in linea con media nazionale

Visto miglioramento in I trim 2025, Gobbi "economia solida" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 giu - Nel 2024 l'economia della Lombardia ha continuato a crescere, seppure in misura contenuta. L'aumento del prodotto e' stato dello 0,7 per cento, in linea con la media nazionale. E' quanto emerge dal rapporto "L'Economia della Lombardia" elaborato da Banca d'Italia. L'espansione dell'attivita' nei settori dei servizi e delle costruzioni si e' accompagnata a un calo della produzione manifatturiera. Nel primo trimestre del 2025 gli indicatori segnalano un lieve miglioramento.

Per quanto riguarda il 2025, le informazioni, che sono 'molto parziali', e danno indicazione di 'una crescita che continua'. 'Non abbiamo tassi di crescita estremamente elevati, ma la crescita continua anche i primi mesi del 2025' ha spiegato Giorgio Gobbi, direttore della sede di Milano di Banca d'Italia. 'E' un momento particolarmente complicato per l'incertezza sui tassi che rende quasi impossibile fare delle previsioni'. In ogni caso, 'l'economia lombarda e' un'economia solida, un'economia diversificata. E' chiaro che, contribuendo al prodotto e all'esportazione in misura maggiore, e' un'economia piu' aperta e integrata negli scambi internazionali rispetto all'Italia, che e' gia' un'economia aperta e integrata'.

