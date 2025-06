Lombardia: Assolombarda, regione a primi posti in Europa per sostenibilita' economica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 giu - Anche se, in rapporto al Pil, gli investimenti fissi lordi in Lombardia (20,6%) sono superiori solamente alla Cataluna, hanno sperimentato una forte crescita tra 2015 e 2022 (+58,9% in valore e +4,2 punti percentuali rispetto al Pil). "Il contesto attuale, caratterizzato dalle transizioni green e digitale, rappresenta il momento giusto per accelerare questo cambiamento e le imprese, come dimostrano i dati positivi legati ai rating di sostenibilita', sono gia' impegnate a portare avanti questo importante processo trasformativo.

Essere piu' 'sostenibili' e', oggi, d'altra parte, la sfida piu' grande del nostro tempo e, consapevoli del nostro ruolo, siamo al fianco delle aziende per aiutarle a integrare sempre di piu' i principi ESG nella loro governance e promuovere una cultura della sostenibilita' indirizzata a favorire il benessere delle persone e delle comunita'", ha detto il direttore generale di Assolombarda, Alessandro Scarabelli.

Dall'analisi emerge anche che nel percorso verso una piena sostenibilita' ambientale, nell'ultimo decennio, la Lombardia ha compiuto importanti passi in avanti nella lotta al cambiamento climatico. Dal 2015, la regione ha ridotto piu' delle aree benchmark i consumi finali di energia (-9,7% al 2022). Un altro punto di forza della Lombardia e' rappresentato dall'economia circolare, in particolare dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. A partire dal 2015, la produzione di rifiuti urbani pro-capite e' rimasta di fatto stabile, attestandosi a 472 kg per abitante nel 2023, un livello superiore alle regioni tedesche. Inoltre, sul fronte della sostenibilita' sociale, la regione fa registrare la piu' bassa percentuale di persone a rischio poverta' o esclusione sociale (14,1% nel 2024), nonche' un tasso di disoccupazione di lungo periodo sceso fino all'1,3% nel 2024, prossimo allo 0,6% delle regioni tedesche.

Ars

(RADIOCOR) 09-06-25 12:25:23 (0232) 5 NNNN