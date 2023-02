Lombardia: Assolombarda, quasi un terzo imprese attende miglioramento prospettive

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 feb - Assolombarda ha pubblicato la nuova rilevazione trimestrale sul sentiment delle imprese, promossa per indagare le aspettative delle imprese. I risultati sono coerenti con quelli del Booklet Economia, curato dal Centro Studi di Assolombarda e diffuso oggi. Su un campione di 316 imprese (181 del manifatturiero, 135 dei servizi) di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia, l'andamento dell'economia lombarda nel primo trimestre 2023 risulta in linea con il finire del 2022: il quadro piu' probabile e' di crescita nulla, ma non di fase recessiva. Le attese delle imprese per il complesso del 2023 in Lombardia faticano a convergere verso un unico scenario: poco piu' di un terzo si attende un andamento economico peggiore rispetto al 2022, un terzo uguale, il 28% migliore.

L'inflazione e' attesa flettere almeno lievemente (per quasi il 40% dei rispondenti tra l'8 e il 9%) o anche in maniera piu' marcata (per oltre il 30% tra il 5 e il 7%). Uno dei fattori di freno nella corsa dei prezzi e' certamente la discesa del costo dell'energia, oggi decisamente sotto i picchi dell'estate scorsa, in relazione al quale le imprese prospettano una stabilita' (circa 46%), se non una riduzione (circa 38%) nel corso del 2023.

