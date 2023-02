Lombardia: Assolombarda, Pil rallenta ma meno del previsto, +0,6% in 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 feb - Il Pil della Lombardia rallenta, ma le previsioni per il 2023 sono state riviste in leggero rialzo. E' quanto emerge dal Booklet Economia del Centro Studi di Assolombarda, secondo cui, pur rimanendo ancora lontane dal +4,3% registrato lo scorso anno, per il 2023 la previsione e' per una crescita dello 0,6%, meglio del +0,3% stimato tre mesi fa e oltre anche al +0,4% previsto per l'Italia da Prometeia. Come si legge nel report, "il merito e' dell'accelerazione del 2022 che ha permesso alla regione di recuperare il terreno perduto nel periodo della pandemia": alla fine dell'anno scorso, il Pil in Lombardia risultava del +3,8% superiore ai livelli del 2019, oltre il +0,7% dell'Italia e sopra i benchmark nazionali (+2,3% Emilia-Romagna, +0,7% Veneto, +0,2% Piemonte) ed europei (+0,5% Bayern, -0,3% Baden-Wurttemberg, -2,3% Cataluna). L'anno scorso l'espansione lombarda e' stata trainata dalle costruzioni (+10,4% la crescita annua del valore aggiunto) e dai servizi (+4,9%); un contributo positivo e' stato fornito anche dall'industria (+1,2%). Sul fronte dell'occupazione, inoltre, la ripresa e' ancora parziale, con una distanza dai livelli pre-pandemici del -0,7% del 2022. La crescita del +0,8% annua prevista nel 2023 da Prometeia permettera', comunque, il pareggio nel corso dell'anno. Quanto al mercato del lavoro, a dicembre 2022, le ore autorizzate di cassa integrazione in Lombardia, cosi' come nelle altre regioni-benchmark nazionali, tornano a diminuire, mentre il dato italiano a dicembre raggiunge il valore piu' alto (44 milioni) da marzo 2022. Il rallentamento della crescita economica nel 2023 rispetto all'anno passato trova conferma nei dati di gennaio del clima di fiducia del manifatturiero che, pur in leggera crescita rispetto a dicembre 2022, rimane nel Nord- Ovest su livelli inferiori a quelli registrati tra meta' 2021 e meta' 2022. Tra i fattori che vengono considerati come un 'freno' alle esportazioni il fattore 'prezzi e costi', che raggiunge la percentuale record del 30%, mentre si riduce sotto il 12% l'incidenza di coloro che rilevano criticita' connesse all'allungamento dei tempi di consegna.

