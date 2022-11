Lombardia: Assolombarda, Pil +3,9% in 2022, in 2023 frena a +0,3% con calo fiducia imprese

Spada: frenata legata a caro-energia, bene azione Governo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 nov - La manifattura lombarda, pur dimostrando maggiore vitalita' rispetto all'Italia nel complesso, continua a perdere tono in autunno. E' quanto emerge dal Booklet Economia di novembre realizzato da Assolombarda e curato dal Centro Studi dell'associazione, che stima per la regione un Pil a +3,9% nel 2022 (contro la media italiana di +3,4%), con una frenata nel 2023 a +0,3% (+0,1% atteso per l'Italia). Il dato 2022 consente comunque alla regione di colmare la perdita di Pil accusata nel 2020, attestandosi a +1,8% rispetto al 2019. Con riferimento ai suoi comparti, l'industria regionale non chiudera', per poco, il divario con il 2019 (-0,2% il valore aggiunto), risentendo del rincaro degli input produttivi e del rallentamento internazionale. Cosi' sara' per l'agricoltura (-2,4%). Al contrario, il settore delle costruzioni avanzera' sensibilmente (+30,1%) come anche quello dei servizi e del commercio (+1%). Per quanto riguarda l'anno prossimo, sul dato regionale pesera' una contrazione del valore aggiunto dell'industria (-1%) e dell'agricoltura (-0,5%), a fronte di un limitato incremento sia delle costruzioni (+1,2%) sia dei servizi e del commercio (+0,5%).

"Il rallentamento legato al Pil e' dovuto alle tensioni che hanno a che fare con l'aumento del costo delle materie prime", ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, sottolineando che "e' bene che il nuovo Governo sia intervenuto subito con un Decreto sul problema dell'energia e che non abbia tergiversato". Tuttavia, ha detto ancora Spada, "dobbiamo avere bene a mente che questi provvedimenti, penso anche all'ultima legge di bilancio presentata ieri, sono solo un aiuto a sopravvivere, non la soluzione al problema. Sta all'Italia investire di piu' sul mix di fonti per traguardare l'indipendenza energetica; penso in particolare all'utilita' di rigassificatori e termovalorizzatori e all'importanza degli studi sul nucleare. L'energia e' fondamentale per un territorio manifatturiero come il nostro e, in tal senso, dobbiamo impegnarci per mettere al riparo le nostre imprese: il rischio e' quello di fermare il motore economico del Paese, la Lombardia'.

Ars

(RADIOCOR) 23-11-22 11:09:35 (0285) 5 NNNN