Lombardia: Assolombarda, export e lavoro oltre attese, incertezza 2023 da caro-energia

Attivita' industria Milano torna a livelli pre-Covid (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 dic - La tenuta, oltre le attese, dell'economia lombarda fino a settembre e' confermata dall'export regionale che nel terzo trimestre e' aumentato in modo sostenuto (+18,5% su base annua), pur con un tasso inferiore rispetto ai periodi precedenti. Nello stesso trimestre, migliora ancora il mercato del lavoro (+52.000 occupati nel terzo trimestre rispetto al 2021), ma non viene meno il divario in tema di occupazione rispetto al periodo pre-Covid (-20.000 sul 2019). E' quanto emerge dal "Booklet Economia", curato dal Centro Studi di Assolombarda, secondo cui, pero', pesano ancora il caro energia e gli aumenti del gas. Proprio questo alimenta l'incertezza per il 2023: tra gli operatori industriali, piu' ancora che tra quelli dei servizi alle imprese e dell'Ict, prevale una diffusa e marcata difficolta' nel prevedere l'andamento futuro degli affari della propria impresa, con il rialzo dei prezzi del gas indicato come maggiore fattore di rischio e volatilita'. Del resto, per il trimestre in corso si rafforzano i segnali di indebolimento del ciclo economico, con gli ordinativi del manifatturiero che a novembre flettono per il quinto mese consecutivo. L'indagine mostra un ulteriore peggioramento della domanda nel manifatturiero che ormai dall'estate si aggira sui minimi da inizio 2021, con una flessione della componente interna e, soprattutto, estera. Inoltre, le giacenze di prodotti finiti nei magazzini continuano ad accumularsi. Per quanto riguarda le esportazioni, piu' nel dettaglio, nei primi nove mesi il bilancio preconsuntivo per le imprese lombarde e' di vendite estere record pari a 120 miliardi di euro, in aumento del 20,5% rispetto al 2021 (+27% rispetto al 2019). Il risultato e' in linea con l'Italia (+21,2%) e superiore alle principali regioni benchmark nazionali (+16,9% Emilia-Romagna, +17,5% Veneto, +18,1% Piemonte) ed europee (+12,5% Bayern, +15% Auvergne Rhone-Alpes, +17,3% Cataluna). I settori che piu' hanno contribuito sono elettronica (+28,8% tendenziale), metalli (+27,7%), chimica (+22,6%) e moda (+26%).

L'automotive e' l'unico comparto con il segno meno (-1,5%).

Tra i mercati di destinazione, la crescita e' generalizzata: +23,7% l'export verso l'Ue (+28,4% Spagna, +24,1% Germania) e +18,9% verso l'extra Ue (+37,5% Stati Uniti, +33,2% Svizzera). Viaggia a passo piu' rapido Milano: i dati a consuntivo per il terzo trimestre certificano una progressione della produzione manifatturiera (+6,1% tendenziale, contro il +4,8% lombardo) e dell'export (+24,7%). L'attivita' dell'industria milanese si porta, cosi', oltre i livelli pre-pandemici del +11,4% (in linea con la media lombarda) e l'export sale al massimo di 41 miliardi di euro nel complesso nei primi nove mesi dell'anno, con un aumento del +23,1% rispetto al 2021 (superiore al +20,5% regionale).

Ars

