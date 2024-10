Lombardia: assegnati i premi StartCup 2024 dedicati alle nuove imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - Dal 2016 StartCup Lombardia ha contribuito alla nascita di 41 nuove imprese che hanno generato innovazione, nuovi posti di lavoro e indotto. Le startup, a fronte di uno stanziamento regionale complessivo di 1,1 milioni di euro, hanno raccolto negli anni 26 milioni di euro di investimenti in equity e 10 milioni di euro di altri finanziamenti a fondo perduto, fatturando 4,3 milioni. L'iniziativa e' resa possibile dalla collaborazione tra la Regione, le universita' e gli incubatori universitari lombardi e Musa (Multilayered Urban Sustainability Action), con il coordinamento di PoliHub del Politecnico di Milano.

StartCup Lombardia fa parte di una strategia piu' ampia messa in atto dalla Regione per supportare le nuove realta' imprenditoriali innovative.

In questo quadro, infatti, il prossimo 29 ottobre sempre a Palazzo Lombardia andra' in scena 'FutureMatch - Connect Today, Create Tomorrow', un nuovo format creato per favorire il contatto diretto tra startup e soggetti disposti a investire. Inoltre, al Mind - Milano Innovation District e' attivo l'acceleratore di imprese 'Berkeley SkyDeck Europe - Milano' per accompagnare la crescita dei nuovi progetti e garantire anche il collegamento con operatori finanziari qualificati. La sfida e' rafforzare il tessuto economico della Lombardia, la sua vocazione internazionale e la sua capacita' di attrarre competenze e nuovi investimenti.

'Iniziative come StartCup Lombardia, rappresentano un punto di incontro fondamentale tra ricerca accademica e imprenditoria', ha affermato Giovanna Iannantuoni, presidente di Musa. 'L'obiettivo di Musa e' proprio questo: promuovere un ecosistema innovativo in grado di favorire lo sviluppo di progetti ad alto impatto tecnologico e sociale, contribuendo a rafforzare il dialogo tra settore pubblico, privato e mondo universitario. Crediamo fermamente che tali sinergie siano essenziali per affrontare le sfide del futuro, in un'ottica di crescita sostenibile e inclusiva', ha aggiunto.

