Lombardia: approvata la misura per favorire ingresso "talenti" nelle imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - Nel dettaglio, la misura interviene in modo diretto e strutturale, con contributi a fondo perduto fino al 70% dei costi di assunzione: fino a 56.000 euro annui per contratti a tempo indeterminato e fino a 48.000 euro per quelli a tempo determinato. Per l'istituzione sono numeri frutto di una volonta' politica precisa: sostenere chi produce e creare un ponte stabile tra ricerca e industria. Non si tratta solo di incentivare l'occupazione qualificata, ma di costruire un ecosistema in cui universita', centri di ricerca e imprese dialoghino in modo continuo e produttivo. Un modello in cui il capitale umano diventa il vero motore dello sviluppo e in cui la conoscenza non resta confinata nei laboratori, ma entra nei processi produttivi, generando valore reale. In questo modo, Regione Lombardia vuole dimostrare di essere in grado di anticipare le trasformazioni economiche e non di inseguirle. La scelta di rafforzare il legame tra formazione e impresa rappresenta una visione politica chiara: rendere il territorio sempre piu' attrattivo, competitivo e capace di affrontare le sfide globali.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 15-04-26 16:46:13 (0590) 5 NNNN