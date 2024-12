Lombardia: alla guida dell'Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi

Paolo Palamiti presidente del Gect (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 dic - Paolo Palamiti, responsabile dell'Ufficio di collegamento di Assolombarda a Bruxelles e componente del Comitato Europa di Confindustria Lombardia, e' stato nominato presidente del Gect - Alleanza interregionale per il Corridoio Reno-Alpi. Come spiegato in una nota di Confindustria Lombardia, tra le priorita' della nuova presidenza assunta da Palamiti, candidato da Regione Lombardia e dal gruppo dei soci italiani alla guida del Gect, c'e' quella di rafforzare lo sviluppo integrato del territorio lungo il corridoio multimodale Rotterdam-Genova (Reno - Alpi).

Il Gect - Alleanza interregionale per il Corridoio Reno-Alpi, fondato nel 2015 e oggi costituito da 26 membri - tra cui Regione Lombardia, Regione Piemonte e Regione Liguria - ha come obiettivo quello di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale nell'ottica di rafforzare e coordinare lo sviluppo integrato del territorio lungo l'asse Reno - Alpi. In questo scenario, il sistema confindustriale lombardo supportera' Regione Lombardia per promuovere una strategia di sostegno all'economia dei nostri territori attraverso azioni coordinate e congiunte che non possono essere circoscritte nei confini amministrativi ma necessitano di avere un respiro macroregionale ed europeo.

