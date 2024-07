Lombardia: al via il programma "Chimica verde per un futuro sostenibile"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - Continua l'impegno di Regione Lombardia nel sostegno del settore della chimica. L'assessore lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, in qualita' di presidente dell'Ecrn (European Chemical Regions Network), la rete che raggruppa le regioni europee della chimica, ha avviato una serie di iniziative per la valorizzazione e il sostegno al comparto della chimica.

'L'Europa sara' competitiva in futuro se avra' ancora sul suo territorio imprese manifatturiere, la cui base parte dal settore chimico, per cui senza una prioritaria attenzione alla chimica rischia anche il comparto produttivo. Supportare innovazione ricerca e strategia settoriale ci consentira' di guardare al futuro con ottimismo e opportunita' anche per le nuove generazioni, sostenibile e innovativa ma la chimica devo tornare ad essere protagonista delle politiche industriali ed economiche', ha sottolineato Guidesi. L'ultima iniziativa in ordine di tempo si e' svolta al Mind di Milano: si tratta del programma 'Chimica verde Lombardia per un futuro sostenibile 2024', frutto di un protocollo di intesa siglato da Regione Lombardia e Federated Innovation @Mind, ovvero il modello collaborativo pubblico-privato nato nel 2021 come driver di innovazione del distretto Mind - Milano Innovation District, luogo di identificazione e atterraggio di progetti di innovazione, sostenibilita' e circolarita'.

