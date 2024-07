Lombardia: al via il programma "Chimica verde per un futuro sostenibile" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - 'Affidarne la guida a un player come Federated Innovation, capace di agevolare la collaborazione e la messa a terra di progettualita', permettera' di attivare un modello virtuoso', ha dichiarato, durante la presentazione del progetto, Fabrizio Grillo, presidente di Federated Innovation.

'Pubblico e privato impegnati insieme per lo sviluppo di progetti comuni per affrontare insieme le sfide del futuro in un settore strategico come quello della chimica. Questa e' la strada maestra per lo sviluppo della nostra Regione e dell'intero Paese e per Arexpo e' anche la dimostrazione che aver puntato su Mind e sulla collaborazione tra soggetti diversi sia stata una scelta giusta e lungimirante', ha aggiunto l'amministratore delegato di Arexpo, Igor De Biasio.

L'obiettivo dell'iniziativa e' favorire una collaborazione virtuosa tra le aziende dell'industria chimica sostenibile e i protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione come spinoff universitari e startup. Il programma favorira' la ricerca di soluzioni innovative nel campo della chimica verde il cui contributo, in un mercato caratterizzato da una competizione globale, risulta fondamentale per consentire agli attori del settore della Regione Lombardia di accedere a talenti, brevetti e tecnologie e di attivare percorsi di sviluppo industriale anche attraverso l'attrazione di capitali pubblici e/o privati.

Nel dettaglio, il piano si articola in tre fasi. La prima consiste in una manifestazione d'interesse da parte di imprese che operano in Lombardia nei settori delle materie prime organiche, inorganiche e biomasse, della chimica di base e della chimica fine e specialistica e anche le imprese dei settori utilizzatori. Queste aziende dovranno indicare le aree di innovazione prioritarie sulle quali intendono individuare soluzioni innovative. La seconda fase prevede l'entrata in scena di spinoff universitari e startup che, attraverso una 'Call for Ideas', presenteranno le loro proposte di innovazione. Dopodiche', come terza e ultima fase, i progetti delle startup selezionati da una giuria qualificata parteciperanno a un 'Matching Day', previsto a ottobre a Palazzo Lombardia, con un premio da 25.000 euro messo a disposizione da Regione Lombardia e la possibilita' di usufruire di una giornata di servizio di tutoring gestito da Federated Innovation, con il supporto di Cariplo Factory, per valutare una potenziale collaborazione con le imprese che hanno preso parte alla manifestazione di interesse.

La Lombardia vuole mantenere il suo impegno nel settore della chimica, considerando che conta oltre 45.000 addetti e un fatturato pari a 27 miliardi di euro nel 2022 (dati Federchimica) e risulta tra le prime sei Regioni europee per numero di addetti. In termini di export, la chimica lombarda ha prodotto 18,3 miliardi di euro nel 2022, ben il 42% dell'export chimico nazionale (la media manifatturiera e' pari al 26%).

