Lombardia: 81 nuovi possibili progetti investimento 2026 per Invest in Lombardy

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - Sono 81 le nuove assistenze prese in carico nel 2026 dal progetto 'Invest in Lombardy' a favore di aziende estere interessate a investire sul territorio lombardo. Progetti che, su un orizzonte di sviluppo di tre anni, potranno generare una ricaduta occupazionale stimata di 4.788 nuovi posti di lavoro e 2,799 miliardi di euro di investimenti (CAPEX). Sono i dati diffusi dall'Assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia. Le nuove assistenze confermano la crescente attrattivita' internazionale della Lombardia. I principali Paesi di provenienza degli investitori sono Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Svizzera e Turchia. Sul piano settoriale, il comparto FinTech guida la classifica con 23 casi, seguito da ICT, Industria e Life Sciences. Per quanto riguarda le funzioni aziendali, prevalgono gli investimenti nelle attivita' di produzione e di vendita, marketing e supporto tecnico, seguite dai servizi finanziari. Una capacita' di attrazione confermata anche da investimenti annunciati e confermati da grandi gruppi internazionali.

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