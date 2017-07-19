Lombardia: 81 nuovi possibili progetti investimento 2026 per Invest in Lombardy -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - 'I numeri confermano il primato della Lombardia nell'attrazione degli investimenti esteri, ma non possiamo fermarci alla leadership nazionale: possiamo e dobbiamo migliorarci - ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi - Per questo abbiamo definito una nuova strategia di attrazione degli investimenti che vede Regione Lombardia assumere un ruolo sempre piu' proattivo nell'intercettare nuove opportunita' e nel presentarsi agli investitori con ecosistemi completi, capaci di mettere a sistema ricerca, competenze, filiere di fornitura settoriale e innovazione.

Parallelamente abbiamo sviluppato una nuova politica industriale fondata sulle Zone di Innovazione e di Sviluppo, uno strumento che rafforzera' la competitivita' dei nostri territori e rendera' la Lombardia ancora piu' attrattiva per gli investimenti ad alto valore aggiunto. Il nostro obiettivo e' chiaro: affermare la Lombardia come hub europeo e internazionale per industria, innovazione e sviluppo'.

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