Lombardia: 5% cittadini rinuncia a cure, 7mo posto in Italia (Fondazione Sussidiarieta') -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - L'offerta di servizi sanitari in Lombardia, come emerge dal rapporto, e' caratterizzata da una forte presenza di privati accreditati (ospedali convenzionati, specialistica ambulatoriale, riabilitazione, residenziale e altro) a cui viene destinato il 27,2% della spesa pubblica sanitaria, seconda regione dopo il Lazio (29,3%), in una media italiana del 20,3%. In termini di fatturato, su oltre 500 tipologie d'intervento, il privato ne raggiunge la meta' gia' con 25 prestazioni, mentre il pubblico con 43. In particolare, la sanita' privata della citta' di Milano - se si considerano anche i pazienti fuori Regione - raggiunge, rispetto ai grandi ospedali pubblici, percentuali tra l'85 e il 97% degli interventi e ricoveri di cardiologia, cardiochirurgia, ortopedia, che sono servizi ad alto fatturato.

'In Lombardia, la forte presenza del privato accreditato, ormai di fatto fortemente integrato con il sistema pubblico, richiede un governo attento e strutturato che lo orienti a logiche universalistiche e ne corregga i comportamenti opportunistici' osserva Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarieta'. 'La sussidiarieta' e' l'architettura istituzionale dell'universalismo, perche' consiste nel mettere a sistema il contributo di tutti per il bene comune. E' questa la chiave che puo' rendere il diritto alla salute effettivo e sostenibile nel tempo'. Per Vittadini, 'e' fondamentale, a questo scopo, che la Regione utilizzi in modo coordinato tutti gli strumenti disponibili: i meccanismi di finanziamento, i sistemi di valutazione e quelli di incentivazione, al fine di orientare i comportamenti degli erogatori verso obiettivi coerenti con i bisogni di salute della popolazione. Analogamente, anche per gli ospedali pubblici e' necessario un governo regionale capace non solo di definire obiettivi chiari, ma anche di promuovere qualita' ed efficienza nell'erogazione delle prestazioni. La tendenza a dare i servizi piu' remunerativi e non quelli necessari per il bene dei cittadini puo' essere corretta da un'amministrazione pubblica piu' efficiente'.

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