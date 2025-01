Logiwork: sindacati Basilicata, sospesi licenziamenti collettivi societa' indotto Stellantis

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 gen - Fismic e Uilm Basilicata hanno ottenuto la sospensione della procedura per il licenziamento collettivo e, quindi, di salvaguardare i lavoratori di Logiwork, azienda logistica che impiega 21 lavoratori e fa parte dell'indotto Stellantis. Come comunicato dai sindacati, il tavolo tecnico al dipartimento delle Attivita' produttive della Regione Basilicata, relativo alla procedura di licenziamento collettivo avviata da Logiwork, e al termine dei 75 giorni previsti per le fasi sindacali e amministrative, non era stato possibile raggiungere un accordo tra le parti. Per evitare conseguenze immediate sul piano occupazionale, le organizzazioni sindacali, Fismic e Uilm Basilicata, hanno ottenuto la sospensione della procedura di licenziamento collettivo.

Contestualmente, e' stato richiesto l'attivazione di un ammortizzatore sociale della durata di tre mesi, il tempo necessario per avviare un confronto con Stellantis e individuare soluzioni concrete che consentano la ricollocazione dei 14 lavoratori ancora in bilico. La questione principale riguarda il rinnovo dell'appalto di Logiwork da parte di Aptiv, che ha ridotto la richiesta di personale a sole 7 unita', lasciando 14 lavoratori in esubero. A complicare ulteriormente la situazione, alcune attivita' precedentemente svolte da Stellantis non rientrano piu' nell'appalto, e non e' chiaro come siano state redistribuite o da chi vengano attualmente svolte. "Diventa ora fondamentale aprire un dialogo con Stellantis per chiarire la situazione industriale e comprendere con precisione come siano state riorganizzate le attivita' che non rientrano piu' nell'appalto. Inoltre, sara' necessario coinvolgere un eventuale nuovo appaltatore, affinche' possa contribuire attivamente alla risoluzione della vertenza e garantire la piena occupazione", spiegano i sindacati.

Ars

