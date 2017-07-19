Logistica: nasce Fhp Intermodal, 4 terminal in Italia per trasporti ferro-gomma

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 dic - Quattro terminal intermodali operativi in Italia, oltre 500 mila metri quadrati di superfici e piu' di 17 km di binari collegati alla rete ferroviaria nazionale: sono i numeri con cui nasce Fhp Intermodal, la nuova societa' costituita da Fhp Group (espressione di F2i Sgr) dopo l'integrazione delle controllate Lotras e Cfi Intermodal. La nuova realta' sara' operativa dall'1 gennaio 2026 e gestira' gli impianti di Incoronata (Puglia), Piedimonte San Germano (Lazio), Villa Selva e Fiorenzuola d'Arda (Emilia-Romagna).

La nuova societa' dispone anche di oltre 30 mila metri quadrati di magazzini coperti e "una consistente flotta di mezzi di trasporto e movimentazione". L'offerta di servizi comprende soluzioni come il trasporto intermodale "chiavi in mano" e il trasporto convenzionale di rinfuse liquide alimentari, "fino alla gestione di flotte carri", spiega una nota. Fhp Intermodal e' controllata al 100% da Fhp Group ed e' guidata dall'amministratore delegato Angelo Accomando.

