Logistica: healthcare cresce piu' della media, +1,7% nel 2024 (PoliMi)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - Cresce ancora la logistica nel settore Healthcare, sempre piu' strategica: dall'analisi dei bilanci degli operatori emerge una crescita complessiva del fatturato nel periodo 2020-2024 al di sopra della media del settore, con un +1,7% anche nel 2024. La marginalita' media si attesta intorno al 3%, circa tre punti percentuali in meno rispetto alla media della Contract Logistics italiana e anche per i vettori si osserva un differenziale negativo, seppur piu' contenuto, attorno all'1,5%. E' positivo l'andamento dei distributori intermedi, che nel 2024 raggiungono un fatturato complessivo di 16,5mld.

E' la fotografia scattata dall'Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano, che vede segnali positivi anche per le previsioni di un consuntivo 2025: dopo il lieve calo del 2024, nell'anno appena concluso il numero totale di spedizioni torna a crescere (+9%), superando gli 8,5 milioni. A fronte di una leggera riduzione dei colli spediti (-1%), si registra un aumento dei chilogrammi movimentati (+19%), segnale di un incremento del peso medio dei colli. Nel 2025, a fronte di un incremento delle spedizioni destinate ai distributori intermedi, si registra un calo del rapporto fra colli e spedizioni, al contrario, il canale farmacia mostra un aumento del 17%.

Si consolida l'uso dell'AI: oltre il 50% delle aziende committenti e quasi il 60% dei fornitori di servizi logistici dichiarano di aver gia' adottato soluzioni di intelligenza artificiale; il 71% delle aziende del settore Healthcare dichiara di avere delle applicazioni di AI su processi aziendali specifici.

