Logistica: Fitto, insieme con trasporti e' strategica per competitivita' Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Verona, 10 mar - "La logistica e i trasporti rappresentano oggi un elemento strategico della competitivita' dell'economia europea in un contesto internazionale caratterizzato da trasformazioni profonde: dalla riorganizzazione delle catene del valore alla crescente attenzione alla sostenibilita', il rafforzamento delle infrastrutture e l'efficienza dei sistemi logistici assumono un ruolo sempre piu' centrale. Cio' diventa ancora piu' chiaro e rilevante in momenti come questo di grande tensione geopolitica".

Cosi' Raffaele Fitto, il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione Europea nel suo videomessaggio inaugurale di LetExpo 2026, la fiera della logistica attualmente in corso a Veronafiere.

"L'Europa - continua Fitto - e' chiamata ad affrontare queste sfide promuovendo innovazione, intermodalita' e transizione ecologica, rafforzando allo stesso tempo la coesione dei territori, la resilienza delle nostre economie. In questo percorso il contributo delle imprese, degli operatori del settore, delle realta' associative e fondamentali. Iniziative come l'Expo rappresentano un'importante occasione di confronto tra le istituzioni, il mondo produttivo e il sistema della logistica, favorendo il dialogo e la condivisione di esperienze'.

