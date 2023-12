Loacker: i wafer tirolesi star all'estero, focus su innovazione e jv - INTERVISTA

Parla Ulrich Zuenelli: export e' 74% fatturato (437 mln 2023) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - Il motto 'Loacker che bonta'!' arriva fino in Medio Oriente, Cina e Australia. L'azienda familiare altoatesina, diventata celebre negli Anni Ottanta per lo spot con protagonisti gli gnometti delle Dolomiti, oggi esporta i suoi wafer in oltre 110 Paesi nel mondo e punta a chiudere il 2023 con un fatturato di circa 437 milioni (+ 4% rispetto ai 418 del 2022) e un Ebitda attorno al 10,4%. Per il 2024 invece mira a raggiungere i 466 milioni, con un ulteriore incremento del 6,6%. Lo ha spiegato in un'intervista a Radiocor Ulrich Zuenelli, membro della terza generazione Loacker, tra i cinque proprietari e presidente del consiglio d'amministrazione della holding industriale Loacker.

Nel 1925, quando Alfons Loacker decise di comprare la pasticceria in cui lavorava da ragazzo, non immaginava che 'la cialda di Bolzano' sarebbe diventata la piu' consumata del suo settore in Italia. 'Attualmente solo il 26% del fatturato per il marchio Loacker dipende dal mercato nazionale. Il 74% viene da quelli esteri' afferma Zuenelli.

Fra le macroregioni piu' importanti c'e' il Medio Oriente, "che rappresenta circa 100 milioni di euro del fatturato 2023". Gli Stati piu' redditizi sono Arabia Saudita, Israele ed Emirati Arabi Uniti. Seguono poi la Cina e l'area del Pacifico, con Australia, Malesia, Giappone e Corea del Sud, che hanno fatto registrare 57 milioni di ricavi. Al terzo posto si piazzano Stati Uniti e Canada, poi l'Europa, con grande attenzione, oltre che sull'Italia, anche su Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati dell'est.

La presenza in cosi' tanti Paesi 'comporta diverse spese burocratiche - aggiunge Zuenelli - soprattutto perche' Loacker sta lavorando per anticipare gli standard europei per la sostenibilita' (Corporate sustainability reporting directive) gia' nel 2025, "anno del centesimo anniversario dell'azienda'. A questi costi si aggiungono i rincari sulle materie prime - cacao, vaniglia e nocciole - e sulla logistica, che 'a livello globale hanno portato ad aumenti sui listini tra il 5 e il 7%, una percentuale inferiore alla media del settore - spiega Zuenelli - Per scelta cerchiamo di non gravare troppo sul consumatore".

Nonostante la sua vocazione internazionale, Loacker vuole rimanere legata alle radici. 'Al momento non valutiamo una quotazione in borsa, vogliamo che la famiglia rimanga indipendente nelle scelte - afferma il presidente - Siamo pero' aperti a collaborazioni e joint venture'. La societa' e' gia' distributrice esclusiva dei brand D'arbo, Lorenz, Pema, Ovomaltine e Twinings, con i quali sviluppa un fatturato di oltre 80 milioni. Nel 2022 poi ha siglato un accordo con Sammontana per la produzione di un biscotto gelato a marchio Loacker. Per il momento, 'il nostro focus e' l'acquisizione di partecipazioni in startup per accelerare la diversificazione e l'integrazione nella nostra catena produttiva di materie prime sempre di maggiore qualita''.

Il piano di Loacker per il futuro prevede di sviluppare prodotti sempre nuovi. 'Le innovazioni lanciate negli ultimi 48 mesi hanno raggiunto nel 2023 una quota fatturato dell' 11% e ormai circa l'8% dei nostri collaboratori full time - 80 persone - lavora nel comparto ricerca e sviluppo". Proprio la continua sperimentazione ha portato il marchio altoatesino a vincere il premio come prodotto dell'anno nel 2023 per le linee Peanut Butter e Biscuits.

Tra le ambizioni di Loacker c'e' anche quella di coinvolgere nel suo percorso di crescita il suo territorio d'origine. Dopo l'ampliamento dello stabilimento di Heinfels nel Tirolo Orientale (Austria), 'nei prossimi sei o sette anni prevediamo di investire 25 milioni di euro all'anno per ristrutturare quello storico di Auna di Sotto (Bolzano) e per costruire una sede amministrativa in citta''.

Giorgia Colucci

