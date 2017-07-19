Liquidazioni giudiziali: 2.645 procedure in II trim., -2,5% sul 2025 (Cribis)

Ma quasi +30% sul 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - Nel secondo trimestre del 2026 in Italia sono state registrate 2.645 liquidazioni giudiziali, -2,5% dalle 2.712 dello stesso periodo del 2025. A dirlo e' l'ultimo report Cribis, aggiornato a giugno 2026. La flessione trimestrale non modifica tuttavia un quadro piu' ampio ancora difficile: rispetto al secondo trimestre 2024 - quando le procedure erano state 2.292 - l'aumento e' del 15,4%, mentre sul 2023 la crescita raggiunge il 29,8%. I casi restano invece inferiori ai 2.847 del secondo trimestre 2019, ultimo anno precedente alla pandemia.

A livello territoriale, Lombardia, Lazio e Campania concentrano il 44,3% delle procedure. La Lombardia guida la classifica con 496 casi (18,8%), seguita dal Lazio con 423 casi (16%), e dalla Campania con 253 (9,6%). I numeri piu' bassi si registrano in Valle d'Aosta, con un solo caso, Basilicata con 7, Molise con 10 e Trentino-Alto Adige con 24.

Il commercio resta il comparto piu' esposto, con 835 liquidazioni giudiziali nel trimestre. Seguono i servizi con 602 casi, l'edilizia con 550 e l'industria con 433.

imt-com

(RADIOCOR) 25-07-26 16:32:14 (0333) 5 NNNN