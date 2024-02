Lindt & Sprungli: non si opporra' a riconoscimento Gianduiotto Igp

Ma continuera' a usare latte in polvere per suo cioccolatino (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - Lindt & Sprungli Italia non si opporra' al riconoscimento del Gianduiotto Igp come richiesto dagli artigiani piemontesi, ma continuera' a produrre il suo cioccolatino senza aderire al disciplinare, utilizzando latte in polvere.

Finisce cosi' la saga tra l'azienda svizzera leader del cioccolato e la Regione Piemonte. Nodo del contendere il gianduiotto (200 milioni di fatturato) prodotto dal 1865 in casa Caffarel (marchio appartenente dal 1992 alla azienda svizzera "Maitres Chocolatiers"), ma su cui il governatore Alberto Cirio - insieme con il Comitato promotore del riconoscimento del Gianduiotto Piemonte Igp - ha chiesto il riconoscimento della denominazione, che prevede l'adesione a un disciplinare molto rigoroso: niente latte in polvere, come da ricetta autentica dei cioccolatieri piemontesi. La questione e' approdata anche sul tavolo del Commissario europeo per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski e del ministro Francesco Lollobrigida, al cui dicastero spetta l'ultima parola sull'iter, iniziato a marzo del 2022.

sma

(RADIOCOR) 23-02-24 10:42:24 (0243)FOOD,PA 5 NNNN