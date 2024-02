Lindt & Sprungli: non si opporra' a riconoscimento Gianduiotto Igp -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,23 feb- Poi l'incontro con la Regione Piemonte, che ha segnato la tregua. "Siamo molto soddisfatti e siamo convinti che nel corso delle nostre conversazioni sia emersa una concreta condivisione di intenti per consentire da un lato, il riconoscimento di una Indicazione Geografica Protetta e al tempo stesso permettere a Caffarel di tutelare il proprio marchio storico nazionale", ha detto il ceo di Lindt & Sprungli Italia, Benedict Riccabona.

L'azienda svizzera ha pero' posto una richiesta vincolante: il formale riconoscimento giuridico del diritto di continuare a utilizzare il proprio preesistente marchio storico di interesse nazionale "Gianduia 1865 - L'autentico Gianduiotto di Torino", al di fuori della Igp". In cambio di questo, Lindt non si opporra' alla denominazione. Le parti veleggiano quindi verso la pace. Ora manca il consenso positivo al riconoscimento Igp da parte del ministero e, se non ci saranno opposizioni entro trenta giorni, la pratica andra' a Bruxelles.

'Il riconoscimento Igp non vuole essere un marchio commerciale, ma uno strumento per garantire questa eccellenza dolciaria come patrimonio comune di tutto il Piemonte', ha detto il presidente della Regione Cirio.

