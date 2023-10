Liguria: XXI edizione del Festival della Scienza di Genova

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 ott - Un modo innovativo e coinvolgente di raccontare la scienza, fortemente legato al territorio e riconosciuto come uno dei piu' importanti eventi di diffusione della cultura scientifica al mondo. Da giovedi' 26 ottobre a domenica 5 novembre 2023, 35 luoghi di Genova ospitano la ventunesima edizione del Festival della Scienza, il cui programma e' composto da 239 eventi articolati in 97 conferenze, 86 laboratori, 26 mostre, 3 spettacoli, 27 eventi speciali. In 11 giorni, la manifestazione coinvolge 300 scienziati e personalita' illustri italiani e stranieri e quasi 350 tra enti, associazioni, aziende e editori che hanno partecipato alla composizione del programma. Altri 45 eventi fanno parte della sezione Extra Festival, un'offerta integrativa per il pubblico del Festival. A legare tutti gli eventi in programma e' la parola chiave scelta per l'edizione 2023, Impronte, che abbraccia molti ambiti di conoscenza: dalla genetica alle neuroscienze, dalla biometrica alla paleontologia, dall'astronomia all'archeologia, ma soprattutto che fa riflettere sull'impronta ecologica e sulle tematiche della sostenibilita'.

Un festival che ogni anno si rinnova nei contenuti ma che conferma il format vincente. Dopo il gran risultato della ventesima edizione che, con 220mila presenze, si e' rivelata la migliore dal 2013, il Festival della Scienza numero 21 registra gia' da ora due dati molto significativi: a pochi giorni dall'inizio della manifestazione, sono 100mila le prenotazioni e 30mila gli studenti di circa 1200 classi in arrivo al Festival da Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Umbria e Abruzzo.

La nuova edizione del Festival della Scienza e' stata presentata con la conferenza stampa d'apertura che si e' tenuta lunedi' 23 al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, in via Garibaldi, a Genova. Dopo i saluti del sindaco del Comune di Genova Marco Bucci, del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e un breve intervento di Nicoletta Viziano del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo, il presidente del Festival Marco Pallavicini e il presidente del Consiglio Scientifico Alberto Diaspro hanno illustrato gli aspetti salienti della ventunesima edizione.

La direttrice Fulvia Mangili il compito e' entrata nel dettaglio del programma della manifestazione.

Il programma completo del Festival e' disponibile sul sito www.festivalscienza.it, da cui e' possibile anche scaricare il pdf del catalogo. Attivo il call center gratuito del Festival al numero 010 8934340, per informazioni e prenotazioni. L'acquisto dei biglietti si puo' effettuare sul sito del Festival (senza necessita' di ritiro in biglietteria) e all'Infopoint allestito nel cortile interno di Palazzo Ducale, in cui gli animatori possono fornire anche consigli sulle attivita' da seguire nel corso della giornata.

Maggiori informazioni sui biglietti su https://www.festivalscienza.it/info-utili.

