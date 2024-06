Liguria: vince 63mila euro bando Fondazione San Paolo, segue Piemonte-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Particolare attenzione con il progetto vincitore sara' rivolta anche all'accessibilita', con la creazione di una sentieristica dedicata alle handbike e con l'organizzazione di incontri di outdoor education. Il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana: "Recentemente abbiamo presentato il portale anticheviedelsale.eu che promuove i territori attraversati dalle antiche vie del sale tra l'estremo Ponente e il basso Piemonte ed oggi questo primato tra i bandi di Compagnia di San Paolo non puo' che renderci orgogliosi. Questo ulteriore traguardo e' la conferma che il marketing territoriale portato avanti con assoluto impegno negli ultimi tre anni sta dando risultati concreti e ricadute economiche reali". Tra i vincitori liguri anche il brand 'Terre del Rossese', promosso quest'anno da sette comuni, con capofila Dolceacqua. Il presidente delle Antiche Vie del Sale Alessandro Navone: 'E' il segno tangibile del fatto che quando il territorio lavora insieme con lo stesso obiettivo, i successi arrivano e anche in tempi relativamente brevi". Matteo Garnero, direttore generale di Agenzia in Liguria: "Il progetto 'Valore di fare rete', in soli dieci mesi, ha ricevuto il riconoscimento da parte del bando 'Territori di Luce', il trasferimento di competenze in termini di marketing turistico da Agenzia in Liguria ai territori, con un importante lavoro di ascolto e di creazione del prodotto, ha permesso di dare alle aree interessate un valore aggiunto'.

