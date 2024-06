Liguria: vince 63mila euro bando Fondazione San Paolo, segue Piemonte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - La Liguria e' arrivata prima davanti al Piemonte, grazie al piano di marketing territoriale 'Valore di fare rete', l'unione di comuni dell'Associazione Antiche Vie del Sale ha potuto concorrere e vincere il bando 'Territori in luce', del valore di 63.000 euro promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, a cui hanno partecipato piu' di 70 comuni italiani. Il piano di promozione territoriale delle Antiche Vie del Sale e' un piano di marketing territoriale sviluppato appunto all'interno del progetto 'Valore di fare rete', promosso da Regione e Agenzia in Liguria, che valorizza l'entroterra come meta di turismo sostenibile ed eco-friendly. Si tratta della valorizzazione dell' ambiente e delle tradizioni attraverso il potenziamento dell'outdoor e dei servizi (hiking, mountain bike, strutture ricettive certificate, guide, negozi di noleggio attrezzature e itinerari ben veicolati...). I comuni partner collaboreranno per sei mesi alla ricostruzione della rete di sentieri storici delle Vie del Sale, creando cosi' non solo una nuova offerta di attivita' outdoor, ma un'occasione di riscoperta dell'identita' e della cultura del territorio.

