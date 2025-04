Liguria: via libera da Governo a 1,9mln euro per progetti turismo accessibile-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - L'Agenzia regionale di promozione turistica "In Liguria" si occupera' quindi delle azioni di realizzazione di eventi divulgativi, promozione e comunicazione delle iniziative che verranno realizzate sul territorio e della promozione unitaria delle iniziative in corso inerenti all'accessibilita' turistica che rendono la regione piu' accogliente ed inclusiva. Alla chiusura del bando, lo scorso 27 gennaio, sono state ben 16 le domande pervenute (4 per Genova, 3 per Savona, 6 per Imperia e 3 per La Spezia) per un totale di 77 Comuni coinvolti nei partenariati e numerosi soggetti del terzo settore. Importante e' stato il contributo della Consulta per la tutela dei diritti della persona portatrice di disabilita' della Regione Liguria che si e' resa disponibile ad offrire un ulteriore supporto per la definizione delle azioni progettuali. 'Il turismo accessibile e' un concetto che sta guadagnando sempre piu' attenzione e importanza nel settore del viaggio e dell'ospitalita' cosi' come la creazione di esperienze turistiche che siano fruibili da tutti, indipendentemente dalle capacita' fisiche, sensoriali o cognitive - affermano gli assessori al Turismo e alla Sanita' di Regione Liguria -. L'obiettivo e' garantire che ogni persona, inclusi coloro con disabilita', anziani o famiglie con bambini piccoli, possano godere delle risorse del nostro territorio senza barriere. Investire in accessibilita' non e' solo un atto di giustizia sociale, ma anche una scelta intelligente dal punto di vista economico e culturale'.

