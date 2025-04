Liguria: via libera da Governo a 1,9mln euro per progetti turismo accessibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - E' arrivato il via libera dal Governo al finanziamento da 1,9 milioni per i quattro vincitori del Bando per progetti destinati al turismo accessibile. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato nei giorni scorsi lo stanziamento destinato al progetto regionale "Incremento dell'offerta turistica accessibile e inclusiva in Regione Liguria". Il progetto e' il risultato della concertazione, avvenuta nei mesi precedenti con il Forum Regionale del terzo settore, la Consulta Regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, le Camere di Commercio, le associazioni di categoria ed Anci Liguria in rappresentanza dei Comuni liguri, ed e' frutto dell'aggregazione delle proposte presentate dai quattro Comuni capofila risultati vincitori del processo di selezione che era stato avviato nel dicembre scorso.

