Liguria: via libera a 23 mln residui per interventi mareggiata 2018

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - Firmato lunedi' scorso il decreto per lo stanziamento di circa 23 milioni di euro per la messa in sicurezza e il consolidamento di infrastrutture danneggiate dal maltempo. Si tratta di fondi residui dell'ordinanza 558 che aveva stanziato oltre 300 milioni di euro per far fronte all'emergenza della mareggiata dell'ottobre 2018. La proposta di riparto e' stata inviata al Capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile per la definitiva approvazione. In particolare, circa 14,5 milioni di euro sono destinati al savonese, per nuovi interventi strutturali a Cairo Montenotte e Albenga per il ripristino di danni provocati dalle piogge tra settembre e ottobre, in attesa del riconoscimento dello Stato di emergenza da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile. Si tratta, in particolare, di opere idrauliche e ripristino degli argini del fiume Bormida (9,5 milioni di euro) e dell'adeguamento della sezione idraulica del rio Carenda (5 milioni di euro).

