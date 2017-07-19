Liguria: via ad aiuti per aziende agrituristiche

Termine 30 aprile, fondi per 1,66 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Si e' aperto il 18 marzo e si chiudera' il 30 aprile prossimo il bando 2026 a sostegno dell'attivita' agrituristiche, promosso dalla regione Liguria. L'iniziativa si inquadra nel Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2026 e mira a finanziare gli 'investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attivita' non agricole'. L'iniziativa e' rivolta a imprenditori agricoli, singoli o associati. la dotazione complessiva e' di quasi 1,7 milioni di euro (esattamente 1.664.640 euro). Ciascun richiedente puo' presentare una sola domanda di sostegno.

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