Liguria: Turismo, 2024 da record e camere occupate al 95% per l'Epifania

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Anno 2024 da record per il turismo per la Liguria che con oltre 15,65 milioni di presenze da gennaio a ottobre (ultimi dati disponibili) si appresta a superare il record di 16,88 milioni del 2023. I dati aggiornati dall'Osservatorio turistico regionale indicano, infatti, per il periodo natalizio e di Capodanno un'occupazione delle camere che supera il 95% in tutte le province: un trend che si conferma anche per questi primi giorni del 2025 fino all'Epifania.

Numeri ai quali vanno aggiunti i turisti che soggiornano negli appartamenti, non ancora soggetti alla statistica dell'Osservatorio. Nel periodo da gennaio a novembre 2024, la Liguria si conferma una destinazione d'eccellenza per i turisti stranieri (+1,96%, pari a 7.252.571 presenze) mentre tra i turisti nostrani da segnalare l'aumento da Molise (+13,51%), Basilicata (+11,86%), Puglia (+7,82%) e Veneto (+6,84%).

'Un dato che merita attenzione e' quello relativo ai nuovi mercati esteri', afferma l'assessore al Turismo Luca Lombardi. Sono in crescita le presenze di turisti provenienti dai mercati 'storici' per la Liguria come la Francia (+3,30%) e la Gran Bretagna (+0,80%) mentre restano stabili quelli di Germania, Svizzera e Austria. A crescere a doppia cifra gli arrivi di visitatori provenienti dalla Turchia (+51,99%), dalla Cina (+33,26%), dalla Svezia (+17,16%), dal Giappone (+16,51%) e da mercati che 'emergenti' per il turismo come Croazia (+30,76%), India (+20,73%), Bulgaria (+18,90%), Polonia (+10,62%), Romania (+11,48%) e Nuova Zelanda (+7,02%).

