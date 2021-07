Liguria: Toti, sviluppo area ovest Savona e' benchmark per rapporto pubblico-privato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 lug - "Lo sviluppo dell'area di Vado Ligure e del comprensorio a ovest di Savona e' un esempio di recupero di un bando complesso. Il recupero di quell'area con lo sviluppo della portualistica, della logistica e lo sviluppo delle coste puo' diventare un benchmark e una best practice per il rapporto fra pubblico e privato". Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, al termine dell'evento online 'Reindustrializzazione. Un'esperienza per lo sviluppo e la transizione', presentazione delle ricadute per il territorio dopo la reindustrializzazione del sito Tirreno Power di Vado Ligure. L'operazione e' iniziata nel 2016 e ha coinvolto 300mila metri quadrati di aree. Il sito ora e' un polo tecnologico industriale in cui convivono produzione di energia, attivita' produttive di diversi settori e le aree destinate ad aule e laboratori di ricerca dell'Universita' di Genova.

