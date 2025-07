Liguria: sviluppo economico, 1,7 mln euro per il sostegno al piccolo commercio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - Il sostegno economico approvato si articolera' su diverse linee di intervento: dall'analisi e progettazione degli interventi locali al lancio di campagne di sensibilizzazione come #ComproSottoCasa, fino alla promozione del marchio 'Bottega Ligure' e al supporto concreto al funzionamento dei Centri Integrati di Via gia' esistenti e di nuova costituzione, incentivando iniziative innovative e progetti integrati per il commercio di prossimita'. Spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana: 'Il commercio di vicinato e' un settore che ha bisogno di essere sostenuto con strumenti mirati e interventi strutturali. Con questa azione vogliamo offrire risposte concrete a chi ogni giorno presidia i nostri centri urbani, mantenendo viva la rete di servizi di prossimita' e promuovendo progetti di qualita', innovazione e valorizzazione territoriale. E' un impegno che portiamo avanti con determinazione, nella consapevolezza che la vitalita' delle citta' passa anche dal sostegno alle piccole attivita''. I fondi saranno destinati in larga parte al finanziamento di progetti per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva e, in quota parte, al funzionamento dei Civ, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle imprese di vicinato come attori protagonisti della vivibilita' urbana e della coesione sociale. Le modalita' attuative verranno definite con un successivo provvedimento dirigenziale. Le risorse stanziate provengono dai proventi derivanti dagli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita sul territorio ligure e vengono reinvestite, in attuazione della legge regionale sul commercio, per realizzare il fine di riqualificare e sostenere le aree penalizzate dall'insediamento della grande distribuzione, contribuendo cosi' a mantenere equilibrio e vitalita' nel tessuto commerciale locale.

Ann

(RADIOCOR) 12-07-25 16:34:25 (0384) 5 NNNN