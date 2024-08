Liguria: strumento Arpa calcola indice disagio fisiologico da caldo-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ago - L'Arpal misura infatti temperatura e umidita' in numerose postazioni Omirl (Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria), e le combina opportunamente per dedurre i livelli di disagio fisiologico per caldo attraverso il calcolo dell'heat index, uno tra i tanti indicatori di disagio termico proposti in letteratura scientifica, gia' adottato dal Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) per gli Stati Uniti d'America. In particolare grazie al nuovo strumento on line dedicato al disagio fisiologico da caldo e' possibile scaricare i dati di: temperatura media oraria (misurata); umidita' media oraria (misurata); heat index (calcolato da temperatura e umidita' misurate); livello di disagio fisiologico per caldo (basato su soglie di heat index). I dati sono riferiti a un intervallo di un'ora e sono forniti a cadenza oraria (per esempio, la temperatura delle 3:00 indica la media delle misure effettuate dal termometro tra le 2:00 e le 3:00 locali. Inoltre riporta Bollettino delle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute basato su temperature previste a Genova, persistenza dei fenomeni, possibili effetti sulla salute su base epidemiologica, fasce di popolazione esposta e valido per la sola citta' di Genova, con previsione per il giorno corrente e i successivi due giorni. Dal Livello 0 (in verde), condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione. al Livello 3 (in rosso), con ondate di calore che persistono per 3 o piu' giorni consecutivi.

