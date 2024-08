Liguria: strumento Arpa calcola indice disagio fisiologico da caldo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ago - On line un nuovo strumento di Arpa Liguria per calcolare l'indice di disagio fisiologico da caldo. L'obiettivo e' rendere disponibile ai cittadini con libero accesso il calcolo dell'indice di disagio fisiologico (chiamato heat index (Hi)), uno degli indicatori piu' comuni usati per valutare se e in che misura le condizioni dell'ambiente termico (temperatura e umidita' dell'aria) possono compromettere la salute della popolazione. Arpa ha ideato infatti un sistema che permette di sapere, per una determinata zona ligure, i dati relativi alla temperatura e all'umidita' medie orarie, all'heat index e al livello di disagio fisiologico per caldo rilevati da numerose postazioni Omirl (Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria). Cliccando su un punto della mappa o dall'elenco delle province e' possibile scaricare i dati dell'ultima settimana, dell'ultimo mese o su intervalli mensili (per giugno, luglio, agosto o settembre dell'anno corrente). Basandosi sulla climatologia della Liguria sono state identificate soglie locali di disagio: Hi < 30 C: nessuno disagio fisiologico per caldo; Hi tra 30 C e 35 C disagio fisiologico per caldo; Hi tra 35 C e 40 C: disagio fisiologico per molto caldo; H superiore a 40 C: disagio fis.iologico per caldo estremo.

