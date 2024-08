Liguria: sette nuovi corsi its, finanziamento da 2,4mln

C'e' anche Academy Efficienza Energetica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 ago - Sette corsi Its Academy per la programmazione 2024 della regione Liguria, per 2,4 mln del Fondo sociale europeo 2021-2027. Tutte le candidature hanno ampiamente raggiunto la soglia di idoneita'. All'Its Academy Efficienza Energetica di Savona andranno 607mila euro per due corsi dedicati all'efficientamento energetico nelle applicazioni industriali e nella domotica, uno di questi si svolgera' in sede distaccata a Genova. 300mila euro saranno destinati all'Its Academy Accademia Ligure Agroalimentare di Imperia per un corso rivolto alla formazione del tecnico responsabile delle produzioni e delle trasformazioni nella filiera florovivaistica. All'Its Academy Accademia della Marina Mercantile di Arenzano andranno 780mila euro per due corsi dedicati alla conduzione del mezzo navale e al percorso formativo per diventare ufficiale di coperta. Infine, l'Its Academy Nuove tecnologie per il made in Italy della Spezia avra' 672mila euro per un corso dedicato alla conduzione e gestione dei mezzi ferroviari e uno agli spedizionieri.

'L'obiettivo e' coinvolgere almeno 180 ragazzi che hanno appena concluso la scuola secondaria di secondo grado. Nove su dieci di chi termina un corso Its in Liguria trova lavoro entro sei mesi', ha sottolineato l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola.

