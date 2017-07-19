Liguria: scatta da domani la seconda fase del piano caldo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Scattera' da lunedi', 15 giugno, la seconda fase del piano caldo per la regione Liguria. 'Dopo l'ordinanza regionale che introduce misure straordinarie per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature, in particolare nei settori agricolo, florovivaistico ed edilizio, abbiamo attivato la rilevazione dei rischi in tutti i 232 Comuni della Regione Liguria: i comuni a rischio alto per caldo eccessivo, verra' diramato un avviso tempestivo, in collaborazione con Anci Liguria- ricorda l'assessore alla Sanita' e alle Politiche sociali, Massimo Nicolo' -. Inoltre, nell'area metropolitana genovese, con il coordinamento dell'Area 3, sono state attivate specifiche misure di protezione che consentiranno di intervenire tempestivamente nei confronti degli anziani maggiormente esposti agli effetti delle ondate di calore".
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(RADIOCOR) 14-06-26 16:52:01 (0386) 5 NNNN