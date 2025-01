Liguria: Sanita', buco di bilancio per 49,2mln, previsione disavanzo 2024 a 66,2mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 gen - Il buco di bilancio della regione Liguria per la sanita' ammonta a 49,2mln, pari a circa l'1% della spesa complessiva. A fornire la cifra l'assessore regionale alla Sanita' Massimo Nicolo'.

'Tra la conferma delle maggiori risorse nazionali e le risorse aggiuntive per cui si e' in attesa della formalizzazione, relative per esempio al payback farmaceutico, all'assistenza domiciliare finanziata dal pnrr, all'assistenza erogata ai cittadini ucraini e all'emersione dei lavoratori stranieri irregolari, la previsione del disavanzo di gestione per l'anno 2024 si e' attestato ad 66,2mln', ha riferito. E commentato: 'Cifre evocate nei mesi scorsi non hanno trovato corrispondenza con i valori che stanno emergendo nei preconsuntivi del quarto trimestre. Non appena arriveranno i preconsuntivi economici delle aziende si valutera', congiuntamente con i direttori generali, le ulteriori misure relative alle poste patrimoniali'.

