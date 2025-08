Liguria: rigenerazione urbana, 1,1 mln per 4 nuovi interventi nel savonese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - Ammonta a oltre 1,1 milioni di euro lo stanziamento approvato dalla Regione Liguria, a valere sulla legge nazionale 145/2018, per finanziare quattro nuovi interventi di rigenerazione urbana in Provincia di Savona. Presentati nei giorni scorsi dall'assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola con il presidente provinciale Pierangelo Olivieri e gli amministratori dei Comuni coinvolti dai lavori: Savona (per riqualificazione delle aree pedonali di via Rossello e via Mistrangelo per 350mila euro), Noli (per riqualificazione delle aree limitrofe al complesso monumentale di San Paragorio per 248mila euro), Toirano (per rigenerazione urbana del parco del Marchese per 250mila euro) e Calice Ligure (per terzo lotto del restauro della 'Casa del Console' per 250mila euro). 'Quattro interventi attesi da altrettante comunita' che garantiranno il recupero e il miglioramento di piazze, vie e edifici - spiega l'assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. Oltre 1 milione di euro alla provincia di Savona, su un nuovo finanziamento da 3,2 milioni totali che coinvolge anche i territori imperiesi, genovesi e spezzini. Nel solo 2025 arriveremo cosi' a mettere in cantiere, grazie a queste risorse e a quelle derivanti dal Fondo strategico regionale, 44 interventi in tutta la Liguria, con attenzione ai Comuni dell'entroterra, per oltre 9,6 milioni di euro'. Sara' poi avviata, a partire dal mese di settembre, la nuova programmazione 2026 che potra' utilizzare, oltre a risorse del Fondo strategico regionale, nuovi finanziamenti previsti dalla legge nazionale sulla rigenerazione urbana. Tutti i Comuni potranno partecipare, con priorita' agli interventi immediatamente cantierabili.

Sono 179 quelli finanziati dal 2021 a oggi con uno stanziamento di 45 milioni di euro.

Ann

(RADIOCOR) 03-08-25 16:38:23 (0364)INF 5 NNNN